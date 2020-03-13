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      Евросоюз продлил санкции против России

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      Европейский Союз официально продлил на полгода действие санкций в отношении россиян, юридических лиц и сепаратистов, которых поддерживает Кремль. Нарушителям территориальной целостности Украины заморожены активы и запрещен въезд в ЕС.

      В общем индивидуальные санкции касаются 175 граждан России и сепаратистов, а также 44 субъектов хозяйственной деятельности, сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

      К теме Итоги Совбеза ООН по Крыму: о новых санкциях и ответственности России

      Предыдущие санкции против России Евросоюз утвердил 19 декабря 2019 года, а 13 декабря на пол года продлили санкции против РФ также главы государств и правительств ЕС.

      Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгели ранее сообщил, что Брюссель не будет пересматривать санкции против Москвы, если она не достигнет прогресса в выполнении минских соглашений.

      Ранее Совет Европейского Союза продлил санкции против Виктора Януковича и его соратников до 6 марта 2021 года. В то же время список сократился до десяти человек. Санкции сняли с экс-премьера-беглеца Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Европа Новости России Евросоюз Санкции
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