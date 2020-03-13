Евросоюз продлил санкции против России

Европейский Союз официально продлил на полгода действие санкций в отношении россиян, юридических лиц и сепаратистов, которых поддерживает Кремль. Нарушителям территориальной целостности Украины заморожены активы и запрещен въезд в ЕС.

В общем индивидуальные санкции касаются 175 граждан России и сепаратистов, а также 44 субъектов хозяйственной деятельности, сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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Предыдущие санкции против России Евросоюз утвердил 19 декабря 2019 года, а 13 декабря на пол года продлили санкции против РФ также главы государств и правительств ЕС.

the visa bans & asset freezes against 175 separatists and Russians + 44 entities responsible for the undermining of #Ukraine's territorial integrity has now officially been prolonged by 6 months. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2020

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгели ранее сообщил, что Брюссель не будет пересматривать санкции против Москвы, если она не достигнет прогресса в выполнении минских соглашений.

Ранее Совет Европейского Союза продлил санкции против Виктора Януковича и его соратников до 6 марта 2021 года. В то же время список сократился до десяти человек. Санкции сняли с экс-премьера-беглеца Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.