Евросоюз продлил санкции против России
Европейский Союз официально продлил на полгода действие санкций в отношении россиян, юридических лиц и сепаратистов, которых поддерживает Кремль. Нарушителям территориальной целостности Украины заморожены активы и запрещен въезд в ЕС.
В общем индивидуальные санкции касаются 175 граждан России и сепаратистов, а также 44 субъектов хозяйственной деятельности, сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
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Предыдущие санкции против России Евросоюз утвердил 19 декабря 2019 года, а 13 декабря на пол года продлили санкции против РФ также главы государств и правительств ЕС.
Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгели ранее сообщил, что Брюссель не будет пересматривать санкции против Москвы, если она не достигнет прогресса в выполнении минских соглашений.
Ранее Совет Европейского Союза продлил санкции против Виктора Януковича и его соратников до 6 марта 2021 года. В то же время список сократился до десяти человек. Санкции сняли с экс-премьера-беглеца Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.