Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Європейський Союз офіційно продовжив на пів року дію санкцій щодо росіян, юридичних осіб та сепаратистів, яких підтримує Кремль. Порушникам територіальної цілісності України заморожено активи та заборонено в'їзд до ЄС.

Загалом індивідуальні санкції стосуються 175 громадян Росії та сепаратистів, а також 44 суб'єктів господарської діяльності, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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Попередні санкції проти Росії Євросоюз затвердив 19 грудня 2019 року, а 13 грудня на пів року продовжили санкції проти РФ також глави держав і урядів ЄС.

the visa bans & asset freezes against 175 separatists and Russians + 44 entities responsible for the undermining of #Ukraine's territorial integrity has now officially been prolonged by 6 months. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2020

Єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгелі раніше повідомив, що Брюссель не переглядатиме санкцій проти Москви, якщо вона не досягне прогресу у виконанні мінських угод.

Раніше Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Віктора Януковича та його соратників до 6 березня 2021 року. Водночас список скоротився до десяти осіб. Санкції зняли з експрем'єра-втікача Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.