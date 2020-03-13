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      Євросоюз продовжив санкції проти Росії

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      ЄС продовжив санкції проти Росії / Euractiv

      Європейський Союз офіційно продовжив на пів року дію санкцій щодо росіян, юридичних осіб та сепаратистів, яких підтримує Кремль. Порушникам територіальної цілісності України заморожено активи та заборонено в'їзд до ЄС.

      Загалом індивідуальні санкції стосуються 175 громадян Росії та сепаратистів, а також 44 суб'єктів господарської діяльності, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

      До теми Підсумки Радбезу ООН щодо Криму: про нові санкції та відповідальність Росії

      Попередні санкції проти Росії Євросоюз затвердив 19 грудня 2019 року, а 13 грудня на пів року продовжили санкції проти РФ також глави держав і урядів ЄС. 

      Єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгелі раніше повідомив, що Брюссель не переглядатиме санкцій проти Москви, якщо вона не досягне прогресу у виконанні мінських угод.

      Раніше Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Віктора Януковича та його соратників до 6 березня 2021 року. Водночас список скоротився до десяти осіб. Санкції зняли з експрем'єра-втікача Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Європа Новини Росії Новини політики Євросоюз Санкції
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