Вероятность внесения Шмыгаля на должность премьера "очень высокая", – СМИ

Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, может внести кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Существует высокая вероятность того, что Алексей Гончарук напишет заявление об отставке, сообщает анонимный источник из фракции "Слуга народа" Интерфакс-Украина.

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Верховной Раде будет предложена кандидатура Дениса Шмыгаля,

– добавил собеседник.

При этом он допустил возможность того, что "Гончарук может пойти на конфликт и начать самостоятельную политическую игру".

Ранее Шмыгаля хотели назначить исполняющим обязанности. Однако от этого отказались, поскольку представление на назначение министров подписывает Гончарук.

Что известно о Денисе Шмыгале?Дениса Шмыгаля 4 февраля назначили вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого со 2 августа он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации.



Шмыгаль в 2014 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область). Он был самовыдвиженцем, не принадлежал ни к одной из партий. Кандидат в нардепы получил наименьшую поддержку избирателей среди конкурентов – всего 188 голосов.



Детальная биография Дениса Шмыгаля – по ссылке.

Анонимный собеседник считает, что в правительстве могут появиться:

несколько новых вице-премьеров, в частности по вопросам оборонной сферы;

новый вице-премьер по экономике.

Кроме того, изменения также могут касаться руководства министерств иностранных дел, обороны, социальной политики и здравоохранения.

При этом процесс согласования кандидатур в правительство и поиск его конфигурации продлится "до момента внесения в парламент". Параллельно с подбором людей в правительство может начаться и процесс кадрового обновления Офиса Президента.

Обратите внимание! Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Среди вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы.

Потенциальные кандидаты на должность премьер-министра Украины / Инфографика 24 канала