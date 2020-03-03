Ймовірність внесення Шмигаля на посаду прем'єра "дуже висока", – ЗМІ

Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, може внести кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Існує висока ймовірність того, що Олексій Гончарук напише заяву про відставку, повідомляє анонімне джерело з фракції "Слуга народу" Інтерфакс-Україні.

До теми: Гончарук написав заяву про відставку, – Дубінський

Верховній Раді буде запропоновано кандидатуру Дениса Шмигаля,

– додав співрозмовник.

При цьому він допустив можливість того, що "Гончарук може піти на конфлікт і розпочати самостійну політичну гру".

Раніше Шмигаля хотіли призначити виконувачем обов'язків. Однак від цього відмовилися, оскільки подання на призначення міністрів підписує Гончарук.

Що відомо про Дениса Шмигаля?Дениса Шмигаля 4 лютого було призначено віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації.



Шмигаль у 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Він був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів.



Детальна біографія Дениса Шмигаля – за посиланням.

Анонімний співрозмовник вважає, що в уряді можуть з'явитися:

кілька нових віцепрем'єрів, зокрема з питань оборонної сфери;

новий віцепрем'єр з економіки.

Окрім того, зміни також можуть стосуватися керівництва міністерств закордонних справ, оборони, соціальної політики та охорони здоров'я.

При цьому процес узгодження кандидатур в уряд і пошук його конфігурації триватиме "до моменту внесення до парламенту". Паралельно з підбором людей до уряду може розпочатися і процес "кадрового оновлення Офісу Президента".

Зверніть увагу! Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради на 4 березня. Серед питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи.



Потенційні кандидати на посаду прем'єр-міністра України / Інфографіка 24 каналу