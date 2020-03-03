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      Ймовірність внесення Шмигаля на посаду прем'єра "дуже висока", – ЗМІ

      -
      Денис Шмигаль може стати прем'єром / galka.if.ua

      Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, може внести кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

      Існує висока ймовірність того, що Олексій Гончарук напише заяву про відставку, повідомляє анонімне джерело з фракції "Слуга народу" Інтерфакс-Україні.

      До теми: Гончарук написав заяву про відставку, – Дубінський

      Верховній Раді буде запропоновано кандидатуру Дениса Шмигаля,
      – додав співрозмовник.

      При цьому він допустив можливість того, що "Гончарук може піти на конфлікт і розпочати самостійну політичну гру".

      Раніше Шмигаля хотіли призначити виконувачем обов'язків. Однак від цього відмовилися, оскільки подання на призначення міністрів підписує Гончарук.

      Що відомо про Дениса Шмигаля?Дениса Шмигаля 4 лютого було призначено віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації.

      Шмигаль у 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Він був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів.

      Детальна біографія Дениса Шмигаля – за посиланням.

      Анонімний співрозмовник вважає, що в уряді можуть з'явитися:

      • кілька нових віцепрем'єрів, зокрема з питань оборонної сфери;
      • новий віцепрем'єр з економіки.

      Окрім того, зміни також можуть стосуватися керівництва міністерств закордонних справ, оборони, соціальної політики та охорони здоров'я.

      При цьому процес узгодження кандидатур в уряд і пошук його конфігурації триватиме "до моменту внесення до парламенту". Паралельно з підбором людей до уряду може розпочатися і процес "кадрового оновлення Офісу Президента".

      Зверніть увагу! Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради на 4 березня. Серед питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи.

      кандидати на посаду прем'єр-міністра України імена список хто може замінити Гончарука в уряді
      Потенційні кандидати на посаду прем'єр-міністра України / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Верховна Рада Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Новини політики Президент України Олексій Гончарук Денис Шмигаль
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