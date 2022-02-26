YouTube нанес удар по российским пропагандистским телеканалам

В субботу, 26 февраля, YouTube запретил российскому государственному изданию RT и другим российским каналам получать деньги за рекламу, поэтому они теперь не смогут официально монетизировать контент.

Кроме того, за последние несколько дней платформа удалила сотни каналов и тысячи видеороликов. Некоторые из них убрали с сайта из-за "скоординированных мошеннических действий".

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Представитель YouTube Фаршада Шадлу заявил, что отныне заблокированные каналы будут реже появляться в рекомендациях. Это обеспечит появление авторитетного новостного контента в поисковых запросах о войне России с Украиной.

Это произошло: украинцы не смогут смотреть главных пропагандистов

Также Шадлу заявил, что по просьбе украинского правительства RT и ряд других пророссийских каналов больше не будут доступны в Украине. Правда, он не уточнил, о каких каналах еще говорится.

Ранее министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров написал в твиттере, что связался с YouTube с просьбой заблокировать российские пропагандистские каналы, в том числе Россия 24, ТАСС и РИА Новости.

Также он призвал Netflix заблокировать доступ пользователей из России и удалить российский контент. Между тем, в Google он попросил прекратить поставки услуг и продуктов компании в страну-агрессора, а также заблокировать ее жителям доступ к Google Market и Google Pay.

Маленькие победы: