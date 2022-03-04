Z-ки уже закончились, пошли машины без обозначений: в Псковской области заметили большую колонну

В Псковской области была замечена большая колонна военной техники. На этот раз направляются машины без специальных обозначений, которые обычно наносят оккупанты.

Вражескую колонну заметили в нескольких километрах от города Псков. В сети видео было обнародовано 4 марта.

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Z-ки уже закончились ушедшие машины без обозначений. В нескольких километрах от Пскова замечена большая колонна российской военной техники,

– говорится в сообщении.

Колонна машин возле Пскова: смотрите видео

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