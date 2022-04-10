Из подвала горящей многоэтажки спасатели Северодонецка эвакуировали 84-летнюю бабушку
10 апреля 2022 , 23:35Читати новину українською
Источник:Луганская ОВА
Утром 10 апреля в Северодонецке русские войска обстреляли 2 школы и 2 многоэтажки. В подвале одного из пылающих домов находилась 84-летняя бабушка.
Ее случайно обнаружили работники службы чрезвычайных ситуаций, ликвидировавших пожар. Если бы о бабушке не узнали, она бы погибла.
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Оказалось, что у женщины не было возможности самостоятельно покинуть задымленное помещение.
Но теперь с бабушкой все хорошо – спасатели своевременно эвакуировали ее на свежий воздух. Женщине оказали первую медицинскую помощь и теперь она находится в безопасности.
84-летняя бабушка оказалась в подвале огненного дома / фото Луганская ОВА
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