Из подвала горящей многоэтажки спасатели Северодонецка эвакуировали 84-летнюю бабушку

Утром 10 апреля в Северодонецке русские войска обстреляли 2 школы и 2 многоэтажки. В подвале одного из пылающих домов находилась 84-летняя бабушка.

Ее случайно обнаружили работники службы чрезвычайных ситуаций, ликвидировавших пожар. Если бы о бабушке не узнали, она бы погибла.

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Оказалось, что у женщины не было возможности самостоятельно покинуть задымленное помещение.

Но теперь с бабушкой все хорошо – спасатели своевременно эвакуировали ее на свежий воздух. Женщине оказали первую медицинскую помощь и теперь она находится в безопасности.

84-летняя бабушка оказалась в подвале огненного дома / фото Луганская ОВА

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