Її випадково виявили працівники служби надзвичайних ситуацій, які ліквідували пожежу. Якби про бабцю не дізналися, вона б загинула.

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Виявилось, що жінка не мала змоги самостійно покинути задимлене приміщення.

Але тепер зі бабусею усе добре – рятувальники своєчасно евакуювали її на свіже повітря. Жінці надали першу медичну допомогу й тепер вона у безпеці.



84-річна бабуся опинилась у підвалі пекельного будинку / фото Луганська ОВА

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