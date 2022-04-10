Її випадково виявили працівники служби надзвичайних ситуацій, які ліквідували пожежу. Якби про бабцю не дізналися, вона б загинула.
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Виявилось, що жінка не мала змоги самостійно покинути задимлене приміщення.
Але тепер зі бабусею усе добре – рятувальники своєчасно евакуювали її на свіже повітря. Жінці надали першу медичну допомогу й тепер вона у безпеці.
84-річна бабуся опинилась у підвалі пекельного будинку / фото Луганська ОВА
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