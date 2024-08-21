Сейчас Путин столкнулся с самой большой угрозой власти за все время, – Пионтковский

Авторитет Владимира Путина после начала Курской операции ВСУ пошатнулся. Сейчас российский президент столкнулся с угрозой так называемого z-сообщества, которое составляет около 12% населения.

Об этом 24 Каналу сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Примерно такой же процент принципиальных противников войны. Основная масса колеблется и готова присоединиться к той или иной стороне.

К теме Успехи ВСУ в Курской области вызывают тревогу среди сторонников Путина, – AP

"Путин сейчас столкнулся с самой большой угрозой власти за все время", – сказал Пионтковский.

Система войны Путина провалилась

Активную роль играет только z-масса. В ней нарастает позиция, что "царь ненастоящий". В целом это сторонники Евгения Пригожина, который никогда не критиковал Путина лично до того дня как пошел на Москву свергать его. Примерно такие же настроения у этой z-группы.

Они радостно восприняли все фашистские идеи Путина и искренне хотели огромной России, отступления НАТО и т.д., но сейчас видят, что глава Кремля не справляется с этими задачами и вообще якобы отступил от них. Путин понял, что вся его система войны провалилась.

Российские пропагандисты после начала Курской операции не кричат об ударе ядеркой. Они понимают, что эта угроза обесценена,

– заметил российский публицист из США.

Еще одна часть в треугольнике власти – генералитет. Виновным в провале Путин уже назвал бездарных генералов, которые разворовали армию. Сейчас российский диктатор хочет провести большую чистку генералов.

В то же время в любой момент любая дивизия может сняться с фронта и пойти на Москву, ведь Пригожин протоптал эту тропу.