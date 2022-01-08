За 15 тысяч километров от дома: как украинские полярники празднуют Рождество в Антарктиде

Рождество традиционно считается семейным праздником. Но не всем удается провести его в кругу семьи. Ежегодно 12 полярников из Украины садятся за праздничный ужин в едва ли не самом отдаленном уголке мира – в Антарктиде.

Участники экспедиции прибывают на станцию "Академик Вернадский" и проводят на ледяном континенте более года. В рамках проекта сайта 24 канала "Украинское Рождество" мы поговорили с Юрием Отрубой – он аж 6 раз зимовал в Антарктиде.

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Юрий скоро отправится в Антарктиду в седьмой раз

Юрий Отруба – геофизик. Впервые он уехал в антарктическую экспедицию, когда ему было всего 23 года. Теперь ему 35 и не за горами – уже седьмая зимовка на "Академике Вернадском". На станции мужчина выполнял различные задания – начинал, например, с озонометрических наблюдений. Также обслуживал магнитную обсерваторию, осуществлял магнитное профилирование территории, делал георадарное зондирование ледников. В 2022 на "Вернадский" отправится уже 27-я Украинская антарктическая экспедиция. Отруба, как и 2 года назад, возглавит команду украинских полярников.

Юрий – полярник с опытом / Фото из личного архива Отрубы

Ученый убежден, что в целом полярников можно разделить на 2 категории. К первой относятся те, кто раз отзимовал на "Вернадском", вернулся домой и уже ни за что не поедет второй раз. Однако есть и такие, кому эта работа слишком запала в душу. Через некоторое время они хотят ехать туда снова и снова. Среди них – и сам Юрий. Будущая экспедиция станет для него уже седьмой, начиная с 2009 года.

. Сейчас рекордсменом среди украинских полярников является– у него в начале 2022 года заканчивается уже девятая зимовка. Еще несколько человек были в Антарктиде в течение семи или восьми экспедиций.

Юрий Отруба поделился с 24 каналом, как это – праздновать Рождество за 15 000 километров от Украины. Каких традиций придерживаются украинские полярники и с какими трудностями сталкиваются – читайте в материале.

Как у Украины появилась антарктическая станция

Прежде всего стоит заметить, что "Академик Вернадский" – единственная украинская антарктическая станция. Основали ее еще в 1947 году как британскую станцию "Фарадей". Когда распался Советский Союз, Россия дерзко заявила, что является правопреемницей всех станций СССР (таких было 5) в Антарктиде. Тогда Москва не согласилась передать Украине хотя бы одну из них. Впрочем, наше государство присоединилось к Антарктическому договору и делало все возможное, чтобы возобновить и продолжить деятельность на континенте.

Осенью 1993 года британцы объявили, что хотят передать свою станцию на острове Галиндез одному из государств, которые еще не имеют собственной. Благодаря усилиям наших дипломатов такую возможность получила именно Украина. Станцию переименовали в честь известного ученого Владимира Вернадского. 6 февраля 1996 года над ней торжественно подняли сине-желтый флаг. Тогда первая украинская антарктическая экспедиция заплатила британцам символическую цену – 1 фунт стерлингов.

Где расположена украинская антарктическая станция: смотрите на карте

Первое Рождество на "Вернадском"

Украинские полярники прибыли на станцию еще в ноябре 1995 года. Остальные присоединились к ним через несколько месяцев – в феврале. Тем, кто прибыл раньше, впервые пришлось встречать Новый год и Рождество настолько далеко от дома. Компанию им составили коллеги из последней команды британских полярников.

К 25-летию станции в фейсбуке показали фотографию с тогдашней праздничной трапезы. На ней видно, как все пытаются сфотографировать "рождественский пудинг". Как пояснили в Национальном антарктическом научном центре, это было горящее алкогольное блюдо, приготовленное поваром-британцем.



Британцы и украинцы празднуют Рождество в 1996 году / Фото из архива Романа Братичка, НАНЦ

Кутья – не из пшеницы, но традиционно есть 12 постных блюд

По словам Юрия Отрубы, в целом станция "Академик Вернадский" мало чем отличается от родных стен. Ведь становится для полярников домом на целый год. Поэтому во время больших праздников там стараются придерживаться всех украинских традиций. На Рождество, например, на стол подают 12 постных блюд. Впрочем, кутью не всегда готовят из пшеницы. Порой ее приходится заменять жемчужной кашей или даже рисом. Все потому, что в странах Южной Америки, из которых поставляют продукты, почти невозможно найти определенные ингредиенты.

"Однако орехи, мед, сухофрукты – все это есть, все это добавляется", – пояснил полярник.



Кутья на рождественском столе в 2022 году / Фото НАНЦ

Как рассказал Юрий, за ужин на Рождество отвечает повар – он есть в каждой экспедиции. Остальные участники пытаются ему помогать. Ведь прекрасно понимают, что самому приготовить 12 блюд на всех полярников будет очень трудно. Ежедневно кто-то из ученых дежурит на кухне, но на большие праздники к приготовлению ужина привлечены фактически все. Повар остается главным: он руководит процессом и раздает задания. Все остальные – добросовестно выполняют все, что скажет.



Украинские полярники готовятся к Рождеству / Фото НАНЦ



Участники 26-й Украинской антарктической экспедиции, 7 января 2022 года / Фото НАНЦ



Украинские полярники за праздничным столом в 2022 году / Фото НАНЦ

На Сочельник полярники часто надевают классическую одежду. Мужчины – пиджаки и брюки, женщины – платья. Впрочем, на протяжении последних лет многие берут с собой на станцию и вышиванки. Их надевают, в частности, на День Независимости, а некоторые – и на Рождество.

Сочельник в Антарктиде встречают при дневном свете

На "Академике Вернадском" есть дидух. Этот важный среди украинцев атрибут Рождества туда привезли участники одной из первых экспедиций.

Еще одна интересная особенность празднования Рождества в Антарктиде заключается в том, что там не садятся ужинать, когда восходит первая звезда. Ведь звезд там тогда и вообще не видно. Все потому, что украинская антарктическая станция расположена на широте 65°14. Самый короткий полярный день наблюдают на широте 66°33'. Он длится 1 сутки. А вот самый длинный на полюсе – 6 месяцев. Хотя на "Вернадском" традиционного полярного дня или ночи нет, в рождественский период полярники могут наблюдать там "белые ночи". Солнце заходит за горизонт, но на улице светло, а звезд не видно.

Поэтому вечером мы садимся за стол не тогда, когда увидим первую звезду, а где-то примерно по времени. Обычно ужин запланирован на 19:00,

– поделился Отруба.

Возле "Вернадского" есть часовня

Он также отметил, что в 2012 году возле украинской станции обустроили часовню – при президенте Викторе Януковиче. Не удивительно, что сначала ею занималась УПЦ Московского патриархата. Впрочем, в 2019 году руководство Национального антарктического научного центра попросило митрополита Епифания о переходе к ПЦУ. В конце концов, так и случилось.

Юрий Отруба (слева) и часовня ПЦУ в Антарктиде (справа) / коллаж 24 канала

"Верующие люди могут зайти в часовню, поставить там свечу. Если кто хочет, читает молитвы", – пояснил Отруба.

Полярник уточнил, что специальной отведенной должности капеллана в экспедициях нет. Все зависит от состава, который отправляется на зимовки. Однажды, пишет BBC, роль капеллана досталась врачу. Все согласились, что он "ближе всего к Богу" и к тому же знал церковные традиции.

Связь с родными поддерживают через интернет, но так было не всегда

В 2009 году, когда Юрий впервые приехал на станцию "Академик Вернадский", связь с Украиной была очень ограниченной. Общаться с родными и близкими удавалось только по двум каналам. Первый – это переписка. Отправлять или получать почту можно было не чаще, чем раз в неделю. Кроме этого, работал спутниковый телефон. Использовать его можно было когда угодно, но это обходилось недешево – примерно 1,5 доллара за минуту. Теперь с коммуникацией все гораздо лучше – благодаря интернету.

Теперь полярники не ограничены во времени общения и могут быть на связи тогда, когда надо. Можно общаться в соцсетях. Телефонная связь осталась платной, но безлимитный интернет для зимовщиков – бесплатный,

– подчеркнул Отруба.

Поэтому сейчас есть возможность общаться сколько надо, и даже через видео. Легче стало поздравлять близких с днем рождения и самим получать поздравления.



Остров Галиндез, на котором расположена украинская станция / Фото из личного архива Отрубы

"Раньше, находясь там, нужно было самому звонить домой, чтобы тебя поздравили. Так, родные могли звонить на станцию, но для них это было еще дороже, чем для нас. Теперь это делают в соцсетях. Так же поздравляем друг друга с Рождеством, колядуем", – отметил полярник.

Полярники из разных стран мира обмениваются поздравлениями на праздники

Чтобы позвонить домой, полярники учитывают разницу во времени. Она составляет 5 часов. Если в Киеве, например, 12:00, то на "Вернадском" – 7:00. Из-за этого, к слову, сложилась традиция праздновать Новый год дважды – по местному и украинскому времени.

А вот у ближайших "соседей" украинским полярникам поколядовать не удастся. Американская станция "Палмер" расположена в 60 километрах от "Академика Вернадского". По меркам Антарктиды это – слишком далеко, чтобы поддерживать постоянный контакт. Впрочем, полярники со всего мира имеют свои традиции и всегда поздравляют друг друга с большими праздниками.

Среди таковых – антарктический праздник Мидвинтер, который приходится на День летнего солнцестояния, Рождество, Новый год, Пасху. Поздравлениями обычно обмениваются через интернет-рассылку.

"Мы также готовимся, чтобы отправить поздравление. Делаем открытку. Это совместная фотография зимовщиков на каком-то тематическом фоне. Добавляем текст, пожелания, и отправляем. Американцев, например, всегда поздравляем с Днем независимости США", – поделился воспоминаниями Отруба.