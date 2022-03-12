За 16 дней войны погибли 79 детей и ранены почти 100

За 16 дней войны российские изверги убили 79 украинских детей и почти 100 – ранили. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях.

Более того, эта цифра не является окончательной, ведь места обстрелов не могут осмотреть. Россияне не прекращают огонь.

Важно На Харьковщине из-под завалов извлечены тела 5 погибших, в том числе двоих детей

Оккупанты разрушают школы

Россияне разрушили более 280 учебных заведений, 9 из них были уничтожены полностью.

В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений,

в Сумской – 28,

в Киеве – 17 учебных и 10 заведений детских лечебных учреждений.

Оккупант ежедневно разрушает около 17 учебных заведений. Следовательно, 7 миллионов детей не могут учиться.

Россияне убили 79 детей / Инфографика Офиса генпрокурора

Важно – Спасатели показали, как выносили детей из роддома в Мариуполе: