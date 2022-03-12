Ба більше, ця цифра не є остаточною, адже місця обстрілів не можуть оглянути. Росіяни не припиняють вогонь.
Важливо На Харківщині з-під завалів дістали тіла 5 загиблих, зокрема двох дітей
Окупанти руйнують школи
Росіяни зруйнували понад 280 навчальних закладів, 9 з них знищили повністю.
- У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів,
- у Сумській – 28,
- в Києві – 17 навчальних та 10 закладів дитячих лікувальних установ.
Окупант щодня руйнує близько 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей не мають змоги навчатися.
Росіяни вбили 79 дітей / Інфографіка Офісу генпрокурора
Важливо – Рятувальники показали, як виносили дітей з пологового в Маріуполі: