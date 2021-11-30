Открытые торги касались продажи гостиничного комплекса "Славянский". Сообщник представился одному из участников аукциона руководителем гостиницы.

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За победу в торгах хотели взять 160 тысяч долларов

Он предложил потенциальному покупателю победу в торгах – таким образом, чтобы у него не было конкурентов на онлайн-аукционе. Также цена комплекса должна была быть значительно занижена.

В эту мошенническую схему, однако, вмешались сотрудники Государственного бюро расследований. Они задержали сообщника и чиновника во время передачи денег в июне 2021 года.

В чем обвиняют экс-заместителя главы ОГА и его пособника

Вероятные злоумышленники обвиняются в завладении чужим имуществом или приобретении права на имущество путем обмана или мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Смотрите фото с задержания / Фото ГБР и Офиса генпрокурора:

Коротко о последних случаях коррупции и мошенничества в Украине: