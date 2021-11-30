Відкриті торги стосувались продажу готельного комплексу "Слов'янський". Спільник представився одному з учасників аукціону керівником готелю.
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За перемогу у торгах хотіли взяти 160 тисяч доларів
Він запропонував потенційному покуплю перемогу в торгах – таким чином, аби у нього не було конкурентів на онлайн-аукціоні. Також ціна комплексу мала бути значно занижена.
У цю шахрайську схему, проте, втрутились співробітники Державного бюро розслідувань. Вони затримали спільника та посадовця під час передачі грошей у червні 2021 року.
У чому звинувачують ексзаступника голови ОДА та його посібника
Ймовірні зловмисники обвинувачуються у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Дивіться фото із затримання / Фото ДБР та Офісу генпрокурора:
Коротко про останні випадки корупції та шахрайства в Україні:
- В Україні презентували додаток НАЗК, який аналізує можливі ризики корупції у публічних чиновників. Мовиться про участь у тендерах, зв'язок з компаніями.
- На Харківщині впливовий держслужбовець шантажував автослюсар. До схеми зловмисник долучив і власного батька.
- Чиновниця Одеської міськради отримала хабаря, під час отримання останнього траншу її й затримали.
- Також вимагав 40 тисяч гривень керівник одного з державних підприємств на Київщині. За ці гроші він хотів незаконно передати склад в оренду.