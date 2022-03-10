За 2 дня в безопасные места вывезли больше 60 тысяч человек, – Верещук
10 марта 2022 , 18:42Читати новину українською
Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать мирные украинские города. Потому людей эвакуируют в безопасные места. В частности, за 2 суток удалось вывезти 60 тысяч детей, женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью.
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