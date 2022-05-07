Об этом рассказал 24 каналу заведующий хирургией больницы скорой помощи Львова Игнат Герич.
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Через 3 месяца врачи освоили современные операции
Хирург рассказал, что львовским врачам активно помогают коллеги из-за границы, в том числе из США, Швеции, Германии, Великобритании и других западных стран. Медики наладили с ними постоянную связь и имеют онлайн-вебинары.
Также часть специалистов лично приезжает к нам и помогает непосредственно в лечении. Мы за три месяца освоили много новых современных операций, касающихся лечения ран,
– рассказал Игнат Герич.
Сколько раненых прибыло во Львов
Заведующий хирургией ответил, что за последний период боевых действий их больница приняла уже около 2 тысяч раненых. Их эвакуировали во Львов из самых горячих точек Украины.
"Обычно пациентов доставляют с уже оказанной неотложной помощью. Однако большинство из них испытывают серьезные осложнения, вызванные миновзрывной травмой или травмой вследствие ракетного удара", – добавил врач.
Важные новости с медицинского фронта
- Украинские военные хирурги делают уникальные операции, в частности, реимплантацию оторванных конечностей.
- Часто тяжелобольных пациентов транспортируют в западные области. Поэтому в Украине запустили медицинский поезд, которым можно перевозить тяжелых больных и раненых пациентов. Он позволит спасти еще больше жизней из регионов вблизи боевых действий.
- Львов принимает много раненых в результате боевых действий или ракетных ударов по Украине. По словам городского головы Андрея Садового, впоследствии в городе хотят построить мощный реабилитационный центр.
- Добавим, что по состоянию на конец апреля оккупанты разрушили 39 медицинских учреждений. Еще почти 400 – повредили. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что на восстановление разрушенных больниц нужно более 13 миллиардов гривен.
- Кроме того, на оккупированной территории Харьковщины чуть ли не все медучреждения заполнены ранеными российскими военными. Больных пациентов выгнали даже из тубдиспансеров.
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