Про це розповів 24 каналу завідувач хірургії лікарні швидкої допомоги Львова Гнат Герич.
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За 3 місяці лікарі освоїли сучасні операції
Хірург розповів, що львівським лікарям активно допомагають колеги з-за кордону, зокрема з США, Швеції, Німеччини, Великої Британії та інших західних країн. Медики налагодили з ними постійний зв'язок і мають онлайн-вебінари.
Також частина спеціалістів особисто приїжджає до нас і допомагає безпосередньо в лікуванні. Ми за три місяці освоїли багато нових сучасних операцій, які стосуються лікування ран,
– розповів Гнат Герич.
Скільки поранених прибуло до Львова
Завідувач хірургії відповів, що за останній період бойових дій їхня лікарня прийняла вже близько 2 тисяч поранених. Їх евакуювали до Львова з найбільш гарячих точок України.
"Зазвичай пацієнтів доставляють з уже наданою невідкладною допомогою. Проте більшість з них має серйозні ускладнення, які спричинені міновибуховою травмою чи травмою внаслідок ракетного удару", – додав лікар.
Важливі новини з медичного фронту
- Українські військові хірурги роблять унікальні операції, зокрема, реімплантацію відірваних кінцівок.
- Часто важкохворих пацієнтів транспортують до західних областей. Тому в Україні запустили медичний потяг, яким можна перевозити важких хворих та поранених пацієнтів. Він дозволить врятувати ще більше життів з регіонів поблизу бойових дій.
- Львів приймає багато поранених внаслідок бойових дій чи ракетних ударів по Україні. За словами міського голови Андрія Садового, згодом у місті хочуть збудувати потужний реабілітаційний центр.
- Додамо, що станом на кінець квітня окупанти зруйнували 39 медичних закладів. Ще майже 400 – пошкодили. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що на відбудову зруйнованих лікарень потрібно понад 13 мільярдів гривень.
- Окрім того, на окупованій території Харківщини ледь не всі медзаклади заповнені пораненими російськими військовими. Хворих пацієнтів повиганяли навіть з тубдиспансерів.
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