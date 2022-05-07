Про це розповів 24 каналу завідувач хірургії лікарні швидкої допомоги Львова Гнат Герич.

До теми "Летючий шпиталь" евакуював на лікування до Німеччини 30 тяжкопоранених українців

За 3 місяці лікарі освоїли сучасні операції

Хірург розповів, що львівським лікарям активно допомагають колеги з-за кордону, зокрема з США, Швеції, Німеччини, Великої Британії та інших західних країн. Медики налагодили з ними постійний зв'язок і мають онлайн-вебінари.

Також частина спеціалістів особисто приїжджає до нас і допомагає безпосередньо в лікуванні. Ми за три місяці освоїли багато нових сучасних операцій, які стосуються лікування ран,

– розповів Гнат Герич.

Скільки поранених прибуло до Львова

Завідувач хірургії відповів, що за останній період бойових дій їхня лікарня прийняла вже близько 2 тисяч поранених. Їх евакуювали до Львова з найбільш гарячих точок України.

"Зазвичай пацієнтів доставляють з уже наданою невідкладною допомогою. Проте більшість з них має серйозні ускладнення, які спричинені міновибуховою травмою чи травмою внаслідок ракетного удару", – додав лікар.

Важливі новини з медичного фронту

Відео до теми – дівчинка з простреленими ногами врятувала поранених