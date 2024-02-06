В понедельник, 5 февраля, Bihus․Info выпустили расследование, в котором на основе видеодоказательств и фактов предположили, что на них устроили охоту несколько департаментов СБУ. Уже на следующий день ситуацию прокомментировал глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська.

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Bihus․Info и СБУ: позиция главы Минюста

По словам чиновника, сейчас к Украине приковано внимание международного сообщества, поэтому есть не так много времени, чтобы показать правильную реакцию на это событие. Как констатировал Малюська, вероятно, меньше чем сутки.

Пересмотрел сюжет Bihus․Info, горжусь качеством расследования журналистов. Стыд за "работу" спецслужбы. По закону, контроль над СБУ осуществляют: Верховная Рада, Президент и прокуратура,

– говорится в сообщении.

Глава Минюста сказал, что президент первый шаг сделал ранее, уволив руководителя соответствующего департамента Службы безопасности Собственно, речь идет о Романе Семенченко, который возглавлял Департамент защиты национальной государственности.

"Думаю, нужна оперативная реакция и коммуникация всех ветвей власти. По моему личному убеждению, следует осуществлять больше контроля за действиями спецслужб внутри страны", – отмечает Денис Малюська.

В то же время министр похвалил работу украинских спецслужб за рубежом и на фронте, вспомнив борьбу с Россией: "Они – красавчики", – написал чиновник.

Контекст: что стоит знать