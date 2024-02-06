У понеділок, 5 лютого, Bihus․Info випустили розслідування, у якому на основі відеодоказів та фактів припустили, що на них влаштували полювання декілька департаментів СБУ. Уже наступного дня ситуацію прокоментував очільник Міністерства юстиції України Денис Малюська.

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Bihus․Info і СБУ: позиція голови Мін'юсту

За словами посадовця, зараз до України прикута увага міжнародної спільноти, тому є не так багато часу, аби показати правильну реакцію на цю подію. Як констатував Малюська, ймовірно, менше ніж доба.

Передивився сюжет Bihus․Info, пишаюсь якістю розслідування журналістів. Сором за "роботу" спецслужби. За законом, контроль над СБУ здійснюють: Верховна Рада, Президент та прокуратура,

– йдеться у повідомленні.

Голова Мін'юсту сказав, що президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника відповідного департаменту Служби безпеки. Власне, йдеться про Романа Семенченка, який очолював Департамент захисту національної державності.

"Думаю, потрібна оперативна реакція і комунікація усіх гілок влади. На моє особисте переконання, слід здійснювати більше контролю за діями спецслужб всередині країни", – зазначає Денис Малюська.

Водночас міністр похвалив роботу українських спецслужб за кордоном і на фронті, згадавши боротьбу з Росією: "Вони – красавчіки", – написав чиновник.

Контекст: що варто знати