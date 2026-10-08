За бывшую заместительницу главы ОП Ирину Мудру внесли залог в размере 20 миллионов гривен, – УП

За бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру внесли залог в размере 20 миллионов гривен. Ранее суд отправил ее под стражу на 60 суток с возможностью внесения этой суммы.

Об этом сообщают источники издания "Украинская правда" в правоохранительных органах.

Что известно о внесении залога?

Деньги за бывшую чиновницу перечислили в полном объеме. Адвокат фигурантки Артем Крикун-Труш в комментарии "Суспильне" отметил, что процесс внесения средств начался ранее, когда была выплачена первая часть суммы.

В настоящее время подробной информации о том, кто вносил залог за эксзаместителя руководителя ОП, нет.

Напомним, следственные действия по этому делу начались с обысков в доме Ирины Мудрой, где на тот момент также находился экс-депутат Максим Никитась. Параллельно правоохранители пришли с обысками к народному депутату Вадиму Столару, который заявил о полной готовности содействовать следствию.