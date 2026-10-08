За бывшую заместительницу главы ОП Ирину Мудру внесли залог в размере 20 миллионов гривен, – УП
За бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру внесли залог в размере 20 миллионов гривен. Ранее суд отправил ее под стражу на 60 суток с возможностью внесения этой суммы.
Об этом сообщают источники издания "Украинская правда" в правоохранительных органах.
Что известно о внесении залога?
Деньги за бывшую чиновницу перечислили в полном объеме. Адвокат фигурантки Артем Крикун-Труш в комментарии "Суспильне" отметил, что процесс внесения средств начался ранее, когда была выплачена первая часть суммы.
Сразу после огласки этой информации президент Владимир Зеленский принял решение об увольнении Мудрой с должности в Офисе президента. Суд также избрал меры пресечения другим фигурантам производства, в частности Никитасю с возможностью залога в 30 миллионов гривен.
Ранее адвокаты Ирины Мудрой заявили, что банки и платежные сервисы отказываются проводить платеж для внесения за нее залога в 20 миллионов гривен. Поэтому ВАКС обязал НБУ проверить причины таких отказов, ведь из-за проблем с платежом Мудра продолжила оставаться под стражей.
Тогда в Нацбанке заявили, что не давали финучреждениям никаких указаний блокировать подобные операции. Регулятор подчеркнул, что сама по себе уплата залога или статус политически значимого лица не является автоматическим основанием для отказа в проведении платежа, однако банки имеют право проверять источник происхождения и оценивать риски конкретной операции.