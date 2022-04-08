За то, что боретесь за нас, за свободу и демократию, – словацкий премьер поблагодарил украинцев
Источник:фейсбук Владимира Зеленского
Эдуард Хегер – премьер Словакии – поблагодарил украинцев за их борьбу. Он подчеркнул, что "вы боретесь за нас, за свободу и демократию".
Премьер подчеркнул, что его страна продолжит помогать Украине. От героизма украинцев и их успеха зависит безопасность всей Европы.
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Хегер отметил, что Украина имеет право получить статус кандидата в Евросоюз. Премьер рассказал, что когда-то его стране протянули руку помощи. Теперь настал черед Словакии помочь Украине.
Хегер также подчеркнул: с помощью европейских стран Украина одержит победу над российской агрессией.
Владимир Зеленский заявил, что Словакия поддерживает Украину не только словами, но и реальными шагами.
Благодарен Хегеру и всему словацкому народу за необходимую военную помощь, а также теплый прием наших людей,
– подчеркнул украинский лидер.
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