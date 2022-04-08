За то, что боретесь за нас, за свободу и демократию, – словацкий премьер поблагодарил украинцев

Эдуард Хегер – премьер Словакии – поблагодарил украинцев за их борьбу. Он подчеркнул, что "вы боретесь за нас, за свободу и демократию".

Премьер подчеркнул, что его страна продолжит помогать Украине. От героизма украинцев и их успеха зависит безопасность всей Европы.

Заметьте Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и представитель ЕС Боррель посетили Бучу

Хегер отметил, что Украина имеет право получить статус кандидата в Евросоюз. Премьер рассказал, что когда-то его стране протянули руку помощи. Теперь настал черед Словакии помочь Украине.

Хегер также подчеркнул: с помощью европейских стран Украина одержит победу над российской агрессией.

Владимир Зеленский заявил, что Словакия поддерживает Украину не только словами, но и реальными шагами.

Благодарен Хегеру и всему словацкому народу за необходимую военную помощь, а также теплый прием наших людей,

– подчеркнул украинский лидер.

Общий брифинг президента Зеленского и премьера Хегера: смотрите видео

Важно – Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен в Киеве: смотрите видео