Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что атаки по России оказывают не только информационный эффект, но и военный. Он отметил, что, вероятно, Украина поставила на поток производство воздушных и морских дронов.
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После самой большой дроновой атаки по России путинский муртад Владимир Соловьев взбешенный от ярости и наговорил такого, что вылезет для него боком. Он сказал все то, что до него говорил недавно погибший Евгений Пригожин и заключенный Игорь Стрелков-Гиркин.
"Меня ваши коллеги спрашивали, кто будет следующий? Так вот, следующим будет Соловьев. Если он будет так продолжать, то его посадят, так же как Гиркина", – сказал экс-сотрудник КГБ.
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Соловьев следующий
Соловьев в эфире говорит, что в России беспорядок никто ничего не защищает, а все губернаторы, разведка и контрразведка работает на врага. Он напрашивается, чтобы его посадили в камеру к Гиркину. По мнению Жирнова, рано или поздно главного пропагандиста Кремля посадят.
Более того, Соловьев откровенно заявляет, что военное командование России и Владимир Путин ничего не умеют делать, а страна незащищенная.
Если дроны летают по территории страны-агрессорки и наносят такой ущерб, то все – война вернулась в Россию. Соловьев об этом говорит российским зрителям. Теперь россиянам нужно просто сопоставить все данные и понять, кто же в этом виноват,
– отметил экс-сотрудник КГБ.
У граждан России часто бывает когнитивный диссонанс. Они забывают, что эту войну начал Путин и все, что сейчас происходит в стране, потому что диктатор начал эту войну. Вот когда у них это срастется в голове, они задумаются, возможно, Пригожин правильно шел на Москву.
Новые вбросы российских пропагандистов
- Пропаганда Кремля распространяет фейки о том, что международные партнеры якобы разочарованы в темпах украинского контрнаступления. Соответственно уровень дальнейшей военной помощи будет значительно меньше.
- Пропагандистка Маргарита Симоньян придумала очередное оправдание большим потерям России на войне. Путинская марионетка цинично заявила будто цели так называемой "сво" уже давно "перевыполнены", а российский диктатор настолько "ценит" своих бойцов, что не хочет посылать их в контрнаступление.
- Экс-президента страны-агрессорки Дмитрия Медведева накрыла волна возмущения из-за того, что Украина "постоянно подсчитывает" сколько и чего осталось в России. Профессиональный подход военного руководства нашего государства вызывает ярость у одиозного российского политика.