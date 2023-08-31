Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что атаки по России оказывают не только информационный эффект, но и военный. Он отметил, что, вероятно, Украина поставила на поток производство воздушных и морских дронов.

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После самой большой дроновой атаки по России путинский муртад Владимир Соловьев взбешенный от ярости и наговорил такого, что вылезет для него боком. Он сказал все то, что до него говорил недавно погибший Евгений Пригожин и заключенный Игорь Стрелков-Гиркин.

"Меня ваши коллеги спрашивали, кто будет следующий? Так вот, следующим будет Соловьев. Если он будет так продолжать, то его посадят, так же как Гиркина", – сказал экс-сотрудник КГБ.

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Соловьев следующий

Соловьев в эфире говорит, что в России беспорядок никто ничего не защищает, а все губернаторы, разведка и контрразведка работает на врага. Он напрашивается, чтобы его посадили в камеру к Гиркину. По мнению Жирнова, рано или поздно главного пропагандиста Кремля посадят.

Более того, Соловьев откровенно заявляет, что военное командование России и Владимир Путин ничего не умеют делать, а страна незащищенная.

Если дроны летают по территории страны-агрессорки и наносят такой ущерб, то все – война вернулась в Россию. Соловьев об этом говорит российским зрителям. Теперь россиянам нужно просто сопоставить все данные и понять, кто же в этом виноват,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

У граждан России часто бывает когнитивный диссонанс. Они забывают, что эту войну начал Путин и все, что сейчас происходит в стране, потому что диктатор начал эту войну. Вот когда у них это срастется в голове, они задумаются, возможно, Пригожин правильно шел на Москву.

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