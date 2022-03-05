За день боев на Луганщине оккупанты доставили в больницы 650 раненых: большинство тяжелых
Оккупанты активизировались вдоль всей линии боевого столкновения на Луганщине. Однако украинские военные дают им достойный отпор. Поэтому у врагов за один день боев уже есть значительные потери.
Даже несмотря на то, что часто раненых своих россияне оставляют, им приходится госпитализировать большое количество орков. В Луганской области 5 марта уже доставили в больницы 650 поклонников "русского мира".
Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий
Поле боя уже покрыто трупами оккупантов.
Российские оккупанты начали наступление пехоты под прикрытием танков. Однако их это не спасает от пуль и артиллерии наших защитников. Пока наши воины стойко удерживают позиции, врагов доставляют в больницы.
В основном врачи оценивают состояние орков как тяжелое. Но им еще очень сильно повезло.
Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков,
отметили в Операции объединенных сил.
Новость дополняется…