За день боев на Луганщине оккупанты доставили в больницы 650 раненых: большинство тяжелых

Оккупанты активизировались вдоль всей линии боевого столкновения на Луганщине. Однако украинские военные дают им достойный отпор. Поэтому у врагов за один день боев уже есть значительные потери.

Даже несмотря на то, что часто раненых своих россияне оставляют, им приходится госпитализировать большое количество орков. В Луганской области 5 марта уже доставили в больницы 650 поклонников "русского мира".

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Поле боя уже покрыто трупами оккупантов.

Российские оккупанты начали наступление пехоты под прикрытием танков. Однако их это не спасает от пуль и артиллерии наших защитников. Пока наши воины стойко удерживают позиции, врагов доставляют в больницы.

В основном врачи оценивают состояние орков как тяжелое. Но им еще очень сильно повезло.

Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков,

отметили в Операции объединенных сил.

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