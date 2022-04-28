О новых потерях России сообщили в пресс-службе Объединенных сил, отметив, что украинские военные продолжают сдерживать наступление оккупантов на Луганском и Донецком направлениях.
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Утраты россиян в зоне ответственности ООС
Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили в течение 28 апреля:
- 6 танков,
- одну артиллерийскую систему,
- 12 единиц бронированной техники,
- один автомобиль,
- одну зенитную установку.
Между тем, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:
- один вражеский самолет,
- одну крылатую ракету,
- 5 беспилотных летательных аппаратов.
Объединение добавляет, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.
Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ в Луганской области оккупанті пытались захватить Рубежное. Однако понесли потери и отступили.
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