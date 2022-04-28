О новых потерях России сообщили в пресс-службе Объединенных сил, отметив, что украинские военные продолжают сдерживать наступление оккупантов на Луганском и Донецком направлениях.

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Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили в течение 28 апреля:

6 танков,

одну артиллерийскую систему,

12 единиц бронированной техники,

один автомобиль,

одну зенитную установку.

Между тем, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:

один вражеский самолет,

одну крылатую ракету,

5 беспилотных летательных аппаратов.

Объединение добавляет, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ в Луганской области оккупанті пытались захватить Рубежное. Однако понесли потери и отступили.

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