Про нові втрати Росії повідомили у пресслужбі Об'єднаних сил, зазначивши, що українські військові продовжують стримувати наступ окупантів на Луганському та Донецькому напрямках.

До теми Ворожі танки луплять невпинно, – захисники Рубіжного обіцяють стримувати наступ росіян

Втрати росіян в зоні відповідальності ООС

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили впродовж 28 квітня:

6 танків,

одну артилерійську систему,

12 одиниць броньованої техніки,

один автомобіль,

одну зенітну установку.

Тим часом підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:

один ворожий літак,

одну крилату ракету,

5 безпілотних літальних апаратів.

Об'єднання додає, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ на Луганщині окупанти намагалися захопити Рубіжне. Однак зазнали втрат та відступили.

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