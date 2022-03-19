За день гумкоридорами удалось вывезти более 6 600 человек

Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение 19 марта гумкоридорами удалось вывезти 6 623 человека. В частности, из Мариуполя в Запорожье выехали 4 128 человек. Среди них – 1172 детей.

Заместитель главы Офиса Президента Тимошенко рассказал, что из Мангуша в Бердянск микроавтобусами перевезли почти 500 жителей Мариуполя. Уже 20 марта они смогут уехать в Запорожье.

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Автобусы для эвакуации из Бердянска будут ожидать завтра (20 марта – 24 канал) с 09:00 на площади перед городским спорткомплексом. Отправление в Запорожье планируется в 11:00,

– заявил Тимошенко.

Он также рассказал, что из Киевской области эвакуировано 1 820 человек. Из Луганской области – 675 человек. Также в населенные пункты Луганской области удалось доставить продукты и медикаменты.

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