За день удалось эвакуировать 2 557 человек, – Верещук
14 апреля 2022 , 20:11Читати новину українською
Источник:телеграм Ирини Верещук
Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 14 апреля. В течение дня удалось эвакуировать 2 557 человек.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук рассказала, что из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2332 человека. Среди них – 289 мариупольцев.
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Кроме того, еще 2043 человека – жители городов Запорожской области. Говорится о:
- Пологах;
- Васильевке;
- Бердянске;
- Мелитополе.
Также удалось эвакуировать 225 человек из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области.
Режим тишины со стороны оккупационных войск вновь обеспечен не был,
– подчеркнула Верещук.
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