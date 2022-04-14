За день удалось эвакуировать 2 557 человек, – Верещук

14 апреля 2022 , 20:11
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Источник:

телеграм Ирини Верещук

Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 14 апреля. В течение дня удалось эвакуировать 2 557 человек.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук рассказала, что из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2332 человека. Среди них – 289 мариупольцев.

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Кроме того, еще 2043 человека – жители городов Запорожской области. Говорится о:

  • Пологах;
  • Васильевке;
  • Бердянске;
  • Мелитополе.

Также удалось эвакуировать 225 человек из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области.

Режим тишины со стороны оккупационных войск вновь обеспечен не был,
– подчеркнула Верещук.

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Автор: Мар'яна Бекало