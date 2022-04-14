Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук розповіла, що з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2332 людини. Серед них – 289 маріупольців.
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Окрім того, ще 2043 людини – жителі міст Запорізької області. Мовиться про:
- Пологи;
- Василівка;
- Бердянськ;
- Мелітополь.
Також вдалося евакуювати 225 людей з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області.
Режим тиші з боку окупаційних військ знову забезпечено не було,
– наголосила Верещук.
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