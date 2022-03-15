За дни обороны Мариуполя уничтожили танки, бронированную технику и живую силу оккупантов

Мариуполь – город, который героически держится от нашествия оккупантов. За последние несколько дней нацгвардейцы уничтожили несколько десятков танков, бронированной техники и живой силы оккупантов.

В МВД сообщили, что Нацгвардии удалось уничтожить подразделение ГРУ России. При этом нацгвардейцы действуют вместе с другими нашими подразделениями.

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Гвардейцы взаимодействуют с другими подразделениями вооруженных сил и Национальной полиции. Кроме задачи обороны города, пытаются помогать местным жителям, которые из-за постоянных обстрелов оказываются в затруднительном положении,

– заявили в МВД.

Там отметили, что люди в Мариуполе под завалами и без средств к выживанию.

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