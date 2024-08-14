Об этом свидетельствует информация, опубликованная в Едином государственном реестре деклараций на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Петр Порошенко сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии. Согласно декларациям, которые лидер фракции "ЕС" подал в июне и июле 2024 года, его состояние увеличилось более чем на 38 миллионов 200 тысяч гривен.

Как известно, фракция, которую возглавляет Петр Порошенко, является самой богатой в парламенте. Как свидетельствует аналитический отчет YouControl, во время войны депутаты от "Европейской солидарности", которых в парламенте всего 27 из 401, обогатились на сумму большую, чем все остальные народные избранники вместе взятые.

Сам же лидер фракции в 2022 году задекларировал почти 1,5 миллиарда гривен прибыли. Это в 20 раз превышает сумму, которую Петр Порошенко получил до войны. Народный депутат вошел в тройку самых богатых олигархов страны.

А в 2023 году по сравнению с 2022-м Порошенко разбогател еще на 224 миллиона долларов. В целом его состояние составляет почти 1 миллиард долларов.

Напомним, ранее политический эксперт Валентин Гладких заявил, что Порошенко инвестировал 156 миллионов гривен, собранных украинцами для его фонда в поддержку ВСУ, в облигации через свой банк. По словам политолога, лидер партии "ЕС" заработал на этом 50 миллионов гривен необлагаемой налогом прибыли.

Кроме того, блогер и телеведущий Сергей Иванов заявлял о том, что донаты, которые были собраны с украинцев на ВСУ, фонд Порошенко и близкая к нему ОО "Дело общин" потратили не по назначению. Как утверждает Иванов, эти средства пошли на залоги подозреваемым по уголовным делам и для заработка на купле-продаже государственных облигаций.

Также, как сообщил Движение ЧЕСТНО, ссылаясь на заключение НАПК, "Европейская солидарность" перевела 35 миллионов гривен из государственного бюджета на свой текущий счет. Изначально эти деньги предназначались для финансирования политических партий. Однако политическая сила Петра Порошенко приобрела за них ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), а через месяцы продала их. Затем эти средства вывела на свой текущий счет. Таким образом деньги госфинансирования потеряли свой статус.