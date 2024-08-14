Про це свідчить інформація, опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Петро Порошенко повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому стані. Згідно з деклараціями, які лідер фракції "ЄС" подав у червні та липні 2024 року, його статки збільшилися на понад 38 мільйонів 200 тисяч гривень.

Як відомо, фракція, яку очолює Петро Порошенко, є найбагатшою у парламенті. Як свідчить аналітичний звіт YouControl, під час війни депутати від "Європейської солідарності", яких у парламенті всього 27 з 401, збагатилися на суму більшу, ніж усі інші народні обранці разом узяті.

Сам же лідер фракції у 2022 році задекларував майже 1,5 мільярда гривень прибутку. Це у 20 разів перевищує суму, яку Петро Порошенко отримав до війни. Народний депутат увійшов до трійки найзаможніших олігархів країни.

А у 2023 році порівняно з 2022-м Порошенко розбагатів ще на 224 мільйони доларів. Загалом його статки складають майже 1 мільярд доларів.

Нагадаємо, раніше політичний експерт Валентин Гладких заявив, що Порошенко інвестував 156 мільйонів гривень, зібраних українцями для його фонду на підтримку ЗСУ, в облігації через свій банк. За словами політолога, лідер партії "ЄС" заробив на цьому 50 мільйонів гривень неоподаткованого прибутку.

Окрім того, блогер та телеведучий Сергій Іванов заявляв про те, що донати, які були зібрані з українців на ЗСУ, фонд Порошенка та близька до нього ГО "Справа громад" витратили не за призначенням. Як стверджує Іванов, ці кошти пішли на застави підозрюваним у кримінальних справах та для заробітку на купівлі-продажу державних облігацій.

Також, як повідомив Рух ЧЕСНО, посилаючись на висновок НАЗК, "Європейська солідарність" перевела 35 мільйонів гривень з державного бюджету на свій поточний рахунок. Початково ці гроші призначалися для фінансування політичних партій. Однак політична сила Петра Порошенка придбала за них ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), а через місяці продала їх. Потім ці кошти вивела на свій поточний рахунок. Таким чином гроші держфінансування втратили свій статус.