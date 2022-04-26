За 2 месяца звания Героя Украины получили почти полторы сотни воинов: сколько других наград было

В течение 2 месяцев большое количество воинов отметили государственными наградами. В частности, звание Героя Украины получили около полутора сотен служащих.

Число озвучил президент Владимир Зеленский 25 апреля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства.

Накануне 188 военных ВСУ и 5 сотрудников СБУ отметили госнаградами

Сколько служащих в общей сложности наградили

Президент присвоил звание Героя Украины 142 служащим. Все они проявили невероятное мужество в борьбе против российского вторжения. А вот в общей сложности отметили госнаградами почти 10 тысяч наших защитников.

Что касается других наград, то нет дней, когда президент не подписывал указ об их вручении. Например, 25 апреля отметили еще 280 военных.

Обращение президента Украины за 25 апреля: смотрите видео