За фейковые минирования – за решетку и конфискацию имущества, – Геращенко
Сообщения о минировании инфраструктурных объектов не должны быть безнаказанными, если они оказываются фейками. За такое надо сажать на 6 – 7 лет за решетку, а еще и конфисковать имущество.
О такой инициативе главы МВД Арсена Авакова напомнил в эфире ТСН заместитель министра Антон Геращенко.
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Аваков инициировал усиление ответственности за минирование фейковых моментов. Мы хотим, чтобы за это давали по 6 – 7 лет лишения свободы и конфискацию имущества,
– заявил Геращенко.
Он утверждает, что каждый случай ложных сообщений о минировании отследят правоохранители, причастных людей найдут и привлекут к ответственности.
К теме усиления ответственности за фейковые минирования вернулись из-за того, что 21 июля оказалось беспокойным для правоохранителей и граждан: кроме террориста с заложниками в Луцке, в Киеве и Харькове весь день поступали сообщения о взрывчатке в местах с большим скоплением людей.