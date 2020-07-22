Сообщения о минировании инфраструктурных объектов не должны быть безнаказанными, если они оказываются фейками. За такое надо сажать на 6 – 7 лет за решетку, а еще и конфисковать имущество.

О такой инициативе главы МВД Арсена Авакова напомнил в эфире ТСН заместитель министра Антон Геращенко.

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Аваков инициировал усиление ответственности за минирование фейковых моментов. Мы хотим, чтобы за это давали по 6 – 7 лет лишения свободы и конфискацию имущества,

– заявил Геращенко.

Он утверждает, что каждый случай ложных сообщений о минировании отследят правоохранители, причастных людей найдут и привлекут к ответственности.

К теме усиления ответственности за фейковые минирования вернулись из-за того, что 21 июля оказалось беспокойным для правоохранителей и граждан: кроме террориста с заложниками в Луцке, в Киеве и Харькове весь день поступали сообщения о взрывчатке в местах с большим скоплением людей.