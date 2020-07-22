Повідомлення про замінування інфраструктурних об'єктів не повинні бути безкарними, якщо вони виявляються фейками. За таке треба саджати на 6 – 7 років за ґрати, а ще й конфіскувати майно.

Про таку ініціативу глави МВС Арсена Авакова нагадав в ефірі ТСН заступник міністра Антон Геращенко.

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Аваков ініціював посилення відповідальності за мінування фейкових моментів. Ми хочемо, щоб за це давали по 6 – 7 років позбавлення волі й конфіскацію майна,

– заявив Геращенко.

Він переконує, що кожен випадок неправдивих повідомлень про мінування відстежать правоохоронці, причетних людей знайдуть та притягнуть до відповідальності.

До теми посилення відповідальності за фейкові замінування повернулися через те, що 21 липня видалося неспокійним для правоохоронців та громадян: окрім терориста з заручниками у Луцьку, у Києві та Харкові весь день надходили повідомлення про вибухівку у місцях з великим скупченням людей.