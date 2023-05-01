За год работы Центра помощи"Инвестохилс" в Запорожье нашли убежище 700 ВПЛ

За первый год работы в Центре по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам "Инвестохиллс" в Запорожье нашли убежище 700 вынужденных переселенцев, из них 160 детей и люди с инвалидностью.

Об этом сообщил Андрей Волков, основатель и управляющий партнер группы компаний "Инвестохилс", которая открыла центр в апреле прошлого года.

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"Решение о создании центра помощи мы приняли после того, как россияне начали уничтожать Мариуполь. К тому времени наши сотрудники уже помогали вывозить людей из этого города и других «горячих точек», поэтому мы понимали масштаб проблемы", – рассказывает Андрей Волков.



За год работы в Центре помощи "Инвестохилс" в Запорожье нашли убежище 160 детей / Фото "Инвестохиллс"

Я приехал в Запорожье 26 апреля, а 28 апреля мы приняли первого переселенца из Мелитополя. В мае люди уже активно заселялись,

– вспоминает Николай Городенский, руководитель Центра помощи "Инвестохиллс".

По его словам, здание центра компания обустроила за короткий промежуток времени, навела порядок на прилегающей территории.

Сменили электропроводку, перестроили канализацию, провели новый водопровод. Построили восемь душевых кабин. В комнаты закупили мебель, кровати,

– рассказывает Николай Городенский.

В общей сложности, по словам Андрея Волкова, переоборудование офисного сооружения в шелтер стоило группе компаний более 2 миллиона гривен. Еще в 360 тыс. грн обошлось подключение отопления. Кровлю на здании отремонтировали, благодаря миссии ООН.



Переоборудование офисного сооружения в шелтер стоило группе компаний более 2 миллионов гривен / Фото "Инвестохиллс"

Учредители Центра и волонтеры обеспечили ВПЛ одеждой и предметами первой необходимости, построили спортивную и детскую площадки. С детьми стали заниматься психологи, начали проводить занятия художники и хореографы.

При этом с жильцов плату за проживание в центре или какие-либо другие платежи никто никогда не взимал.



Учредители Центра и волонтеры снабдили ВПЛ одеждой и предметами первой необходимости / Фото "Инвестохиллс"

По словам Николая Городенского, до декабря прошлого года в шелтере одновременно могли проживать до 140 человек. С 15 декабря их количество несколько уменьшилось в связи с закрытием пункта пропуска в Васильевке Запорожской области. Поэтому в шелтере постоянно проживают около 60 человек из Запорожской, Харьковской, Луганской и Херсонской областей.

Что касается дальнейших планов работы центра, то, по словам Андрея Волкова, она продолжится и дальше.

"Будем помогать людям, которые вынуждены были покинуть родные дома, до того момента, пока это нужно", – подчеркивает основатель.