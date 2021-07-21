Эмигрируют не из-за низких зарплат: за рубежом проживают от 3 до 5 миллионов украинцев

Сейчас за рубежом проживают от 3 до 5 миллионов украинцев. Главной причиной эмиграции является неравенство между странами, и говорится здесь не о зарплатах.

Элла Либанова – директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины рассказала, что главная причина миграции – неравенство между странами.

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По словам Либановой, люди принимают решение ехать туда, где им будет лучше. И неважно, о чем говорится: переезд из села в Киев или из села в Германию. В то же время решающим фактором является не уровень зарплат.

Если бы все решали деньги, проблему миграции можно было бы урегулировать. Однако до сих пор ни одной стране не удалось урегулировать вопрос ни об эмиграции, ни об иммиграции.

Люди едут потому, что они не видят не просто своей судьбы в этой стране, они не видят будущего Украины, они не видят того, что Украина будет такой страной, как, скажем, Польша или Чехия,

– заявила Либанова.

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