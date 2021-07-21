Елла Лібанова – директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України – розповіла, що головною причиною міграції є нерівність між країнами.
Зауважте Яка ситуація з безробіттям у Європі: результати останнього дослідження
За словами Лібанової, люди ухвалюють рішення їхати туди, де їм буде краще. І байдуже, про що мовиться: переїзд з села до Києва чи з села до Німеччини. Водночас вирішальним фактором є не рівень зарплат.
Якби все вирішували гроші, проблему міграції можна було б врегулювати. Однак досі жодній країні не вдалося врегулювати питання ані щодо еміграції, ані щодо імміграції.
Люди їдуть тому, що вони не бачать не просто своєї долі в цій країні, вони не бачать майбутнього України, вони не бачать того, що Україна буде такою країною, як, скажімо, Польща чи Чехія,
– заявила Лібанова.
Зарплати трудових мігрантів зростають
- Станом на 2021 рік зарплати українців, які працюють, зокрема, у Польщі та Чехії, зросли.
- Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зауважив це тим, що зарплати для трудових мігрантів зростають в середньому на відсоток зростання економіки країни.