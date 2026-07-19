За исключением танкеров, ЗРК "Бук" и моста: Силы обороны Украины нанесли новые удары по объектам России

В ночь на 19 июля Силы обороны Украины провели атаку на ряд важных военных и логистических объектов российских оккупантов. Под удар попали танкеры, плавучий кран, зенитный ракетный комплекс "Бук" и автомобильный мост, который использовался для обеспечения российской армии.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о новых ударах по территории России?

Подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным и военно-экономическим объектам российской армии. Операция была проведена в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

По данным украинских военных, были поражены два танкера в акватории Черного моря и плавучий кран в Азовском море. Танкеры использовались для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и горючего в интересах вооруженных сил России, в то время как плавучий кран обеспечивал портовые работы и поддерживал военную морскую логистику оккупантов.

Кроме того, украинские защитники нанесли удар по зенитному ракетному комплексу "Бук" в районе Зеленополья Запорожской области. Также под поражение попал автомобильный мост вблизи Новоэкономического Донецкой области, который российские войска использовали для опрокидывания личного состава, техники и материально-технического обеспечения.

В Генштабе подчеркнули, что и в дальнейшем будут системно наносить удары по военным и логистическим объектам врага, чтобы ослабить его возможности вести войну против Украины.

Напомним, в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили 59 российских целей в рамках операций "Крымский рубильник off" и "МоЛоЧКа". Под ударами оказались 13 энергетических узлов и подстанций во временно оккупированном Крыму и на захваченных территориях юга и востока Украины.

Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что с начала июля украинские военные уже поразили 176 судов российского "теневого флота" и 96 энергетических объектов, обеспечивавших деятельность оккупантов.

В ночь на 19 июля дроны атаковали промышленную зону близ Ставрополя, где возникли масштабные пожары. Российские власти ввели режим чрезвычайной ситуации и заявили, что погибших и пострадавших нет. По данным OSINT-сообществ и очевидцев, под удар могли попасть нефтебазы "ЛУКойл-Югнефтепродукт" и "МК-Нефтепродукт".