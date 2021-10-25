За этим стоит человек, – Данилов о происхождении коронавируса

Секретарь СНБО Алексей Данилов не верит в естественное происхождение коронавируса. Он считает, что это дело рук человека.

Данилов заметил, что до сих пор не получили ответа – это естественный или искусственно созданный вирус. Хоть мнения звучат разные.

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Непростая история

Однако секретарь СНБО предполагает, что это может быть непростая история.

Мое мнение – за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь,

– сказал Данилов.

Он также оценил, когда закончится пандемия. По словам Данилова, мир считает, что до следующего лета. Однако политик обратил внимание, что появляются новые штаммы.

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