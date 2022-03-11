За этот день удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей, – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что одной из главных задач сегодня была организация гуманитарных коридоров.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 11 марта. По данным президента, удалось вывезти около 40 тысяч человек, передает 24 канал.

Подробно Зеленский записал новое обращение к украинцам

Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день удалось вывезти около 40 тысяч наших людей. Дать им наконец-то безопасность в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Львове,

– рассказал Зеленский.

Кроме этого, в эти регионы доставлены и гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия и медикаментов. "Мы делаем все, чтобы спасти наших людей в городах, которые враг хочет просто уничтожить", – добавил президент.

Обращение Зеленского 11 марта: смотреть видео

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