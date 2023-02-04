Россиян много – это проблема, – военный сказал, готовы ли ВСУ к новому наступлению врага

Министр обороны Алексей Резников сказал, что Россия уже мобилизовала 500 тысяч человек. Полномасштабное вторжение они начинали с группировки в количестве 200 тысяч военных.

Если взять отдельно Бахмут в Донецкой области, то россияне наступают нашествие за нашествием. Об этом для 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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"Если летом и осенью мы говорили об огневом вале, что россияне расстреливают из артиллерии, сбрасывают бомбы с самолетов, то сейчас мы это называем мясной вал. Они наступают толпой пехоты. Делают это небольшими группами, чтобы не привлекать артиллерию, потому что без смысла бросать снаряды в группу из восьми человек", – рассказал военный.

Украинские военные сильнее

Сазонов не надеялся на такое количество людей, которое Кремль отправляет на смерть. Военный отметил, что россияне не считают свои потери.

Они лезут над трупами, подкапываются под трупами, чтобы залезть в наши позиции. Россиян реально много и эта проблема. Однако наши военные, до этого имевшие обычные гражданские профессии, за месяцы войны стали людьми с настоящим боевым опытом. Они не дают себя убивать и прекрасно уничтожают врага, – рассказал военный.

Он считает, что российская армия по сравнению с украинской находится в разных весовых категориях. Кроме того, защитники имеют более эффективное вооружение, чем в начале полномасштабного вторжения.

Разведка будет знать о наступлении

По словам военного, основные силы враг сосредоточил на Востоке страны. Оккупанты пытаются захватить Бахмут, Угледар, Авдеевку. Эти города они сравнивают с землей. Сазонов отметил, что многие россияне есть в Крыму, но дорогу им перерезает Днепр.

"Если будет любое серьезное перемещение войск наступательной группировки из Беларуси или в Запорожье, то разведка это увидит. Есть спутники, беспилотники, наши разведчики в тылу врага", – сказал Сазонов.

Угроза из Беларуси

В сети распространяют информацию о вероятном десанте с белорусской территории. Сазонов сказал, что сам долго верил в нападение из Белоруссии. Однако теперь считает – враг у Беларуси не имеет достаточно ресурсов.

"Там небольшое количество российских войск. Для наступления этого недостаточно. Там есть очень крутые армейские спецотряды. Их 3,5 тысячи. Не буду перечислять наши подразделения, которые ждут их на границе. Их встретят и положат сразу", – добавил Сазонов.

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