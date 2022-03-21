За каждого украинца боремся и всех помним – Зеленский о городах, в которых сейчас тяжелее всего
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 21 марта поблагодарил всех городов, которые продолжают бороться. Также он вспомнил и те, которые сейчас больше всего страдают от атак врага.
Глава государства акцентировал внимание на том, что Украина никогда не забывает своих людей. Поэтому сейчас идет борьба за каждого украинца и за каждый город. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение.
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Приказал не только города, в которых продолжаются бои
Президент прежде всего перечислил города, в которых каждый день проявляются зверства российских военных. Это были Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь и многие другие.
За каждого украинца мы боремся и помним обо всех. Мы каждому благодарны как людям, так и этим прекрасным городам,
– сказал президент.
После этого президент также упомянул многие города центральной и западной Украины – Львов, Ивано-Франковск, Кривой Рог и многие другие. К счастью, в них сейчас не идут боевые действия.
Однако Владимир Зеленский отметил, что все же горд их жителями. Ведь все, кто не пошел на войну, сейчас в едином порыве помогают военным и занимаются волонтерством. Также предоставляет проживание временно перемещенным лицам и делают все для защиты нашего Государства.
Обращение Владимира Зеленского 21 марта: смотрите видео
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