За каждого украинца боремся и всех помним – Зеленский о городах, в которых сейчас тяжелее всего

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 21 марта поблагодарил всех городов, которые продолжают бороться. Также он вспомнил и те, которые сейчас больше всего страдают от атак врага.

Глава государства акцентировал внимание на том, что Украина никогда не забывает своих людей. Поэтому сейчас идет борьба за каждого украинца и за каждый город. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение.

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Приказал не только города, в которых продолжаются бои

Президент прежде всего перечислил города, в которых каждый день проявляются зверства российских военных. Это были Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь и многие другие.

За каждого украинца мы боремся и помним обо всех. Мы каждому благодарны как людям, так и этим прекрасным городам,

– сказал президент.

После этого президент также упомянул многие города центральной и западной Украины – Львов, Ивано-Франковск, Кривой Рог и многие другие. К счастью, в них сейчас не идут боевые действия.

Однако Владимир Зеленский отметил, что все же горд их жителями. Ведь все, кто не пошел на войну, сейчас в едином порыве помогают военным и занимаются волонтерством. Также предоставляет проживание временно перемещенным лицам и делают все для защиты нашего Государства.

Обращение Владимира Зеленского 21 марта: смотрите видео

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