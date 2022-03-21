Глава держави акцентував на тому, що Україна ніколи не забуває своїх людей. Тому зараз триває боротьба за кожного українця та за кожне місто. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення.

До теми Кожного окупанта, який стріляв у синьо-жовті кольори, чекатиме чорна смуга, – Зеленський

Загадав не лише міста, в яких тривають бої

Президент передусім перерахував міста, в яких кожного дня проявляються звірства російських військових. Це були Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь і багато інших.

За кожного українця ми боремося та про всіх пам'ятаємо. Ми кожному вдячні як людям, так і цим прекрасним містам,

– сказав президент.

Після цього президент також згадав багато міст центральної та західної України – Львів, Івано-Франківськ, Кривий Ріг і ще багато інших. На щастя, в них зараз не йдуть бойові дії.

Проте Володимир Зеленський зазначив, що все ж гордий їхніми жителями. Адже всі ті, хто не пішов на війну, зараз у єдиному пориві допомагають військовим і займаються волонтерством. Також дають притулок тимчасово переміщеним особам і роблять все для захисту нашої Держави.

Звернення Володимира Зеленського 21 березня: дивіться відео

Новина доповнюється…