За коммуналку платить надо, но за размещение переселенцев будет компенсация, – Садовый

Украина уже 17 сутки дает уверенный отпор оккупантам. Множество гражданских из горячих точек тем временем переезжают в западные области, спасаясь от постоянных обстрелов орков.

По данным мэра Львова Андрея Садового, его город уже принял более 200 тысяч переселенцев. В прямой видеотрансляции 12 марта глава Львова обратился к украинцам.

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Обращение Андрея Садового

Андрей Садовый отметил, что пока мужчины защищают Украину в горячих точках, Львов обязан принимать женщин и детей и заботиться об их безопасности. Вместе с тем мэр города подчеркнул для горожан, что в военное время все равно необходимо не забывать оплачивать счета за коммунальные услуги.

За коммуналку платить надо – электроэнергию или газ никто бесплатно не дает. Однако если вы у себя дома принимаете переселенцев и у города есть такая информация, то сейчас появилась позиция министерства, что средства за коммунальные услуги будут компенсироваться,

– отметил Садовый.

Мэр Львова добавил, что 13 марта должна состояться конференция местных руководителей с министром, который такую позицию промотирует. Садовый отметил, что детали по этому вопросу он огласит в понедельник, 15 марта.

Обращение мэра Львова Андрея Садового 12 марта: смотрите видео