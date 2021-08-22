За лицензию для игорного заведения – взятка 90 тысяч долларов: чиновнику избрали меру пресечения

Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей получил взятку в размере 90 тысяч долларов за разрешения и лицензии в сфере игорного бизнеса. Однако 20 августа "на горячем" его задержали детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП.

Задержанному избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 5 миллионов гривен. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Летом 2021 года детективы получили информацию, что у комиссии по регулированию азартных игр и лотерей существует система, благодаря которой получали неправомерную выгоду в особо крупных размерах. Чтобы разоблачить преступную схему, Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура работали под прикрытием.

Схему реализовали в Черниговской и Запорожской областях

Детективы зафиксировали факты, которые доказывали то, что член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей просил у предпринимателей средства в обмен на разрешения, подтверждающие соответствие помещений в Черниговской и Запорожской областях для азартных игр.

Кроме того, чиновник обещал обеспечить лицензии, чтобы проводить в этих помещениях игровую деятельность. Такие "услуги" стоили 90 тысяч долларов.

По результатам негласного расследования, чиновника задержали как раз во время получения денег. Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы разоблачить других участников организованной преступной группы.