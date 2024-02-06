Служба безопасности причастна к ликвидации предателей, террористов и российских пропагандистов. Об этом сообщили источники 24 Канала.

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СБУ провела громкие операции

По данным источников, сотрудники Службы безопасности Украины стоят за ликвидацией предателя Ильи Кивы и российского террориста и пропагандиста Максима Фомина, более известно как Владлен Татарский. Кроме того, благодаря СБУ "билеты на Кобзона" получили коллаборанты Сергей Горенко и Олег Попов.

Напомним, что Горенко захватчики назначили "генпрокурором" в незаконно созданном Россией квазиобразовании на временно оккупированной части Донбасса. Попов стал депутатом-террористом в этой же псевдореспублике.

За отравлением коллаборанта Владимира Сальдо, которого россияне назначили "губернатором" временно оккупированной части Херсонщины, тоже стоят сотрудники СБУ. Также СБУ причастна к покушениям на предателя и экс-нардепа Олега Царева и Игоря Корнета, которого россияне сделали "министром внутренних дел" псевдореспублики на Донбассе. Служба безопасности Украины стоит и за покушением на террориста Захара Прилепина.

Служба безопасности Украины также причастна к ликвидации других врагов Украины, военных преступников, гауляйтеров, коллаборантов, палачей украинского народа и российских террористов. Глава СБУ Василий Малюк ранее отмечал, что "смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам".

Источники сообщили, что одним из направлений работы СБУ являются специальные операции по ликвидации врагов нашего государства. Служба безопасности, в частности, активно работала на Запорожском и Херсонском направлениях против предателей, коллаборантов и преступников, которые возглавляли созданные россиянами оккупационные органы власти и были причастны к пыткам или убийствам граждан Украины.

Также источники объяснили, что все эти лица являются абсолютно законными целями для наших спецслужб, поскольку они отвечают за массовые убийства, террор и репрессии, которые россияне проводят на временно оккупированных ими же территориях Украины. Сотрудники СБУ проводят немало успешных спецопераций. Благодаря этим мероприятиям разные предатели, террористы и военные преступники получают заслуженное наказание.