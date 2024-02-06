Служба безпеки причетна до ліквідації зрадників, терористів та російських пропагандистів. Про це повідомили джерела 24 Каналу.

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СБУ провела гучні операції

За даними джерел, співробітники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадника Іллі Киви та російського терориста та пропагандиста Максима Фоміна, більш відомо як Владлен Татарський. Крім того, завдяки СБУ білети "на Кобзона" отримали колаборанти Сергій Горенко та Олег Попов.

Нагадаємо, що Горенка загарбники назначили "генпрокурором" у незаконно створеному Росією квазіутворенні на тимчасово окупованій частині Донбасу. Попов став депутатом-терористом у цій же псевдореспубліці.

За отруєнням колаборанта Володимира Сальдо, якого росіяни призначили "губернатором" тимчасово окупованої частини Херсонщини, теж стоять співробітники СБУ. Також СБУ причетна до замахів на зрадника й екснардепа Олега Царьова та Ігоря Корнета, якого росіяни зробили "міністром внутрішніх справ" псевдореспубліки на Донбасі. Служба безпеки України стоїть і за замахом на терориста Захара Прілєпіна.

Служба безпеки України також причетна до ліквідації інших ворогів України, воєнних злочинців, гауляйтерів, колаборантів, катів українського народу та російських терористів. Глава СБУ Василь Малюк раніше зазначав, що "смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам".

Джерела повідомили, що одним з напрямків роботи СБУ є спеціальні операції з ліквідації ворогів нашої держави. Служба безпеки зокрема активно працювала на Запорізькому та Херсонському напрямках проти зрадників, колаборантів та злочинців, що очолювали створені росіянами окупаційні органи влади та були причетні до катувань чи вбивств громадян України.

Також джерела пояснили, що всі ці особи є абсолютно законними цілями для наших спецслужб, оскільки вони відповідають за масові вбивства, терор та репресії, які росіяни проводять на тимчасово окупованих ними ж територіях України. Співробітники СБУ проводять чимало успішних спецоперацій. Завдяки цим заходам різні зрадники, терористи та воєнні злочинці отримують заслужене покарання.