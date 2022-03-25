За месяц войны Укроборонпром изготовил и модернизировал больше техники, чем за весь 2021 год
Источник:Укроборонпром
Государственный концерн Укроборонпром отчитался о результатах своей работы в течение первого месяца полномасштабной российско-украинской войны.
В Укроборонпроме заявили, что за период с 24 февраля по 24 марта 2022 года предприятия концерна произвели, модернизировали и отремонтировали больше военной техники, чем за весь прошлый год.
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Предприятия Укроборонпрома работают в усиленном режиме
Сейчас украинские оборонные предприятия перешли на график работы в 3 смены. Где и каким образом развернуто производство и ремонт техники – в концерне, понятное дело, не разглашают.
С первых дней войны работают и наши выездные ремонтные бригады. Они ремонтируют как украинскую технику, так и российскую трофейную,
– отметила представительница Укроборонпрома.
В то же время из-за значительного увеличения работы концерн активно ищет специалистов. В Укроборонпроме отмечают, что работа – оплачиваемая. Уже более 10 тысяч человек откликнулись на открытые вакансии.
Брифинг Укроборонпрома: смотрите видео
Ранее в Укроборонпроме записали обращение к российским летчикам, пообещав им 1 миллион долларов за российский самолет.
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