За месяц войны Укроборонпром изготовил и модернизировал больше техники, чем за весь 2021 год

Государственный концерн Укроборонпром отчитался о результатах своей работы в течение первого месяца полномасштабной российско-украинской войны.

В Укроборонпроме заявили, что за период с 24 февраля по 24 марта 2022 года предприятия концерна произвели, модернизировали и отремонтировали больше военной техники, чем за весь прошлый год.

К теме Глава Укроборонпрома отстранил руководителя направления высокоточного оружия из-за расследования

Предприятия Укроборонпрома работают в усиленном режиме

Сейчас украинские оборонные предприятия перешли на график работы в 3 смены. Где и каким образом развернуто производство и ремонт техники – в концерне, понятное дело, не разглашают.

С первых дней войны работают и наши выездные ремонтные бригады. Они ремонтируют как украинскую технику, так и российскую трофейную,

– отметила представительница Укроборонпрома.

В то же время из-за значительного увеличения работы концерн активно ищет специалистов. В Укроборонпроме отмечают, что работа – оплачиваемая. Уже более 10 тысяч человек откликнулись на открытые вакансии.

Брифинг Укроборонпрома: смотрите видео

Ранее в Укроборонпроме записали обращение к российским летчикам, пообещав им 1 миллион долларов за российский самолет.

Смотрите также – Рахманин рассказал о вооруженных возможностях России и Украины: видео