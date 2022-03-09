За минувшие сутки в больницы Николаева поступило 12 раненых, из них 9 гражданских

Российские оккупанты активизировались на Николаевском направлении, осуществив обстрелы гражданских и военных. В результате обстрелов врага – 12 раненых.

Ранены 9 гражданских

Информацию о раненых сообщила начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

Стоит внимания Спасибо за вооружение: на Николаевщине россияне просто бросили танк и все оружие

За минувшие сутки в городские больницы поступило 12 раненых. Сообщается, что из них – 9 гражданских.

В среду, 9 марта, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что последний обстрел города состоялся 7 марта.

В результате ударов было разрушено 64 дома. Все это – жилые дома, многоэтажки и частный сектор.

Враг не попал в военные объекты – только общежитие.

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