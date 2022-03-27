За минувшие сутки из Украины выехали 49 тысяч человек, а прибыли – 27 тысяч

Вопреки российской агрессии, украинцы продолжают возвращаться домой. Так, с начала войны в Украину вернулись примерно 442 тысяч граждан.

Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы. В частности, за последние сутки украинскую границу пересекли более 76 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.

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Сколько украинцев вернулось в Украину

В Украину за минувшие сутки прибыли 27 тысяч человек. Из них более 22 тысяч – украинцы, подавляющее большинство из которых мужчины, готовые защищать Родину.

К слову, с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 442 тысяч граждан.

Сколько украинцев уехало за границу

По данным Госпогранслужбы, за прошедшие сутки Украину покинуло более 49 тысяч человек. 30 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.

Пограничники рекомендуют для пересечения границы в ЕС выбирать пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. Пока почти на каждом из них отсутствуют очереди.

Кроме того, призывали всех соблюдать на границе правопорядок, очередность и нормы морали во время пересечения границы и не предлагать пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы.

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